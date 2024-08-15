Украинским коридором за год воспользовались 2300 судов: перевезли более 60 миллионов тонн грузов

Зерновым морским коридором за год воспользовались 2300 судов и перевезли более 60 млн тонн грузов.

Об этом в эфире телеканала Freedom сообщил спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, морским коридором пользуются европейские страны, среди которых лидируют Испания и страны глобального Юга.

"В любом случае коридор работает. Мы уже прошли рубеж в 60 млн тонн, 2,3 тыс. судов, которые воспользовались этим коридором только морем.

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Хотя это не единственное направление, по которому суда ходят. И да, это ежедневная работа по обеспечению безопасности, как противоминной, так и противодиверсионной, и других видов опасностей. Это и работа соответствующих структур, которые должны все это осматривать, сопровождать. И, как вы видите, этот процесс продолжается сейчас у нас штатно", - добавил Плетенчук.

Напомним:

Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы" 17 июля 2023 года.

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10 августа 2023 года Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.

В январе 2024 года Украина вышла на довоенные объемы экспорта морем благодаря функционированию украинского морского коридора.