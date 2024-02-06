Морской экспорт Украины в январе достиг довоенного уровня - Шмыгаль

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В январе Украина вышла на довоенные объемы экспорта морем благодаря функционированию украинского морского коридора.

Об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Уже полгода работает украинский морской логистический коридор. Полгода назад мы сняли блокаду Черного моря и активизировали украинскую морскую торговлю", - отметил глава правительства.

Кроме этого, параллельно удалось запустить проект по страхованию экспорта от военных рисков, а именно страхование судов, которые заходят в украинские порты.

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"Новым зерновым коридором уже прошли более 660 кораблей, которые перевезли около 20 млн тонн грузов в 32-х стран мира. 70% из этих грузов - это аграрная продукция наших сельхозпроизводителей", - отмечает Шмыгаль.

В январе Украина вышла на довоенные объемы экспорта морем, а по общему объему экспорта уже приближается к показателям, которые имели до начала большой войны.

В январе в денежном эквиваленте общий украинский экспорт составил 3,1 млрд долларов, из них 1,9 млрд долларов - это морской экспорт.

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"Это помогает нам аккумулировать внутренние ресурсы. Ведь каждая гривна, которая поступает в бюджет от экспортной торговли, идет на оборону. На лучшее обеспечение военных, на дроны и боеприпасы, на инновационные продукты ОПК и многое другое", - пояснил премьер-министр.

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По данным Минэкономики, в январе 2024 года Украина вышла на рекордный за время широкомасштабного вторжения показатель физических объемов экспорта - отечественные производители экспортировали 12 млн тонн продукции.