Россия и Индия ищут способы обмена рублей на рупии 

В Россию прибыла делегация индийского центробанка, чтобы обсудить, как организовать торговлю в национальных валютах и придумать какой-то способ определения курса рупии к рублю.

Об этом сообщает Reuters.

Центральные банки Индии и России возобновили переговоры по созданию механизма для расширения торговли в национальной валюте, чтобы решить проблемы с платежами после резкого роста двусторонней торговли.

Обсуждения между двумя центральными банками касаются установления базового курса между двумя местными валютами для торговли вместо определения стоимости валют по отношению к доллару.

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В сообщении добавляют, что Россия стала вторым крупнейшим экспортером в Индию после Китая: за первые четыре месяца текущего финансового года, начавшегося в апреле, экспорт вырос до 23,78 млрд долл, что на 20,3% больше, чем год назад.

Импорт Индии из России, преимущественно сырой нефти, резко вырос после начала российско-украинской войны: в 2023/23 финансовом году он достиг 61,43 млрд долл, что на 33% больше, чем в предыдущем финансовом году.

Напомним:

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Индия изучает пути увеличения экспорта в Россию, в том числе путем поощрения торговли между рупией и рублем и подталкивания Москвы к снятию нетарифных барьеров.

Индийские банки попадут под санкции и потеряют доступ к финансовой системе США, если будут сотрудничать с российским оборонно-промышленным комплексом.