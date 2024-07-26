США погрожують банкам Індії санкціями через співпрацю з Росією

Індійські банки потраплять під санкції та втратять доступ до фінансової системи США, якщо співпрацюватимуть з російським оборонно-промисловим комплексом.

Про це повідомляє The Moscow Times, з посиланням на документ Асоціації банків Індії.

"Ми знаємо, що російські військові покладаються на імпорт чутливих товарів, таких, як верстати і мікроелектроніка, і звертаються до іноземних фінансових установ для спрощення цих операцій", - йдеться в листі американського Мінфіну.

Зазначається, що у зв'язку з цим США закликає асоціацію протягом 30 днів вжити заходів для інформування індійського бізнесу про можливі санкції США.

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При цьому в листі відсутні конкретні претензії до індійських банків, а містяться лише загальні настанови з приводу того, як, на думку Вашингтона, мають діяти країни-партнери США для того, щоб позбавити Росію матеріальних і фінансових інструментів вести війну.

Повідомляється, що водночас із цим заступник міністра фінансів США наголосив, що США прагнуть розвивати економічне співробітництво з Індією і вважають її одним зі своїх провідних торговельних партнерів. Зокрема, він нагадав, що за минулі десять років товарообіг двох країн зріс на 110%.

Також у документі йдеться про те, що попередження ґрунтується на указі президента Джо Байдена від грудня минулого року, який допускає введення санкцій проти іноземних банків за здійснення платежів в інтересах підсанкційних російських компаній і військово-промислового комплексу (ВПК) Росії.

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В повідомленні додають, що у червні США розширили цей механізм, включивши до визначення ВПК РФ усіх підсанкційних осіб, зокрема російські банки.

Нагадаємо:

Банки в країнах, що торгують з Росією, дедалі частіше затримують або зривають платежі, остерігаючись вторинних санкцій.

Шанхайська дочка ВТБ і дрібні прикордонні китайські банки, через які Росія і Китай збиралися проводити платежі без зайвих зволікань, обмежили конвертацію рублів у юані.