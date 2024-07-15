Індія збільшить експорт до Росії після зустрічі Моді та Путіна

Індія вивчає шляхи збільшення експорту в Росію, в тому числі шляхом заохочення торгівлі між рупією і рублем і підштовхування Москви до зняття нетарифних бар'єрів

Про це заявили в понеділок в Делі після візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до Москви, передає Reuters.

Різке зростання російського експорту до Індії склало 61,43 млрд дол з 65,7 млрд дол товарообігу між двома країнами в минулому фінансовому році, який закінчився в березні.

Хоча торгівля між двома країнами зросла на третину порівняно з попереднім роком, індійський експорт фармацевтичних препаратів, машин та інших товарів до Росії майже не змінився.

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На прес-конференції міністр торгівлі Індії Суніл Бартвал заявив, що уряд звернувся до Росії з проханням розглянути можливість зміни деяких нетарифних бар'єрів на шляху індійського експорту морської харчової продукції.

Делі також заохочує торгівлю між рупіями, яка не змогла злетіти, і відправить торгову делегацію, не надавши додаткових деталей.

"Коли ми дивимося на Росію, ми дивимося на те, як обидві країни можуть виграти від поліпшення торговельних відносин. Ми розглядаємо різні набори товарів, наприклад, електроніку, продукцію машинобудування та інші товари, які можуть бути експортованими", – заявив Суніл Бартвал.

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Росія та Індія також окреслили дев'ять ключових сфер для тіснішої співпраці - від ядерної енергетики до медицини - і заявили, що мають намір збільшити двосторонню торгівлю до 100 мільярдів доларів до 2030 року.

Нагадаємо:

Індійські нафтовики спільно ведуть переговори про довгостроковий контракт на імпорт нафти з Росії.

Економічна правда