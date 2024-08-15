Райффайзенбанк закрыл россиянам переводы валюты за границу

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Райффайзенбанк прекращает проводить денежные переводы физических лиц в иностранной валюте.

Об этом сообщает The Insider, со ссылкой на пресс-службу банка.

Райффайзенбанк со 2 сентября прекратит осуществлять исходящие переводы в валюте для клиентов физлиц.

Сообщается, что ограничения были введены в связи с решением материнской структуры банка - австрийской группы RBI, предписание которой, в свою очередь, выдал Европейский центробанк.

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"Нам жаль, если эта ситуация нарушит ваши финансовые планы, но мы не можем повлиять на это решение", – заявили в Райффайзенбанке.

Из-за требований ЕЦБ могут закрыться и другие продукты банка, а если руководство не успеет выполнить предписания регулятора, то кредитной организации в России вообще грозит полное прекращение работы.

Крайний срок для оформления валютных переводов за границу - 16.00 мск 30 августа, после этого времени банк перестанет принимать заявки от клиентов.

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Напомним:

Райффайзенбанк прекратил возможность открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов из РФ.

Давление на Райффайзенбанк с целью ослабления его связей с Россией растет, как со стороны США, так и со стороны Европейского Центробанка.