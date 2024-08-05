У Росії Райффайзенбанк припинив відкривати нові брокерські рахунки

Райффайзенбанк припинив можливість відкривати нові брокерські рахунки для роздрібних інвесторів з РФ.

Про це повідомляє The Moskow Times з посиланням на пресслужбу банку.

Російський підрозділ австрійського Raiffeisen Bank International повідомив у понеділок, що тимчасово призупинив відкриття нових брокерських рахунків у зв'язку з вимогою європейського регулятора скоротити присутність групи в Росії.

"У зв'язку з приписом Європейського центрального банку на адресу Групи RBI Райффайзен Банк змушений знижувати обсяг операцій на російському ринку", - йдеться в повідомленні кредитора.

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Наявні рахунки обслуговуватимуть у звичайному режимі, повідомив австрійський банк.

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Тиск на Райффайзенбанк з метою послаблення його зв'язків з Росією зростає, як з боку США, так і з боку Європейського Центробанку.