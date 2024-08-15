Цены на нефть подскочили: причина

Цены на нефть растут на надеждах, что снижение ставок в США увеличит спрос на топливо.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть выросли в четверг, поддержанные оптимизмом относительно возможного снижения процентных ставок в США, что будет стимулировать экономическую активность и потребление топлива, хотя опасения относительно замедления мирового спроса сдерживали рост.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 17 центов, или на 0,21%, до 79,93 долл за баррель, отыграв часть потерь предыдущего дня. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 21 цент, или на 0,27%, до 77,19 долл за баррель.

Реклама:

Оба индекса упали более чем на 1% в среду после того, как запасы нефти в США неожиданно выросли, а также на фоне ослабления беспокойства относительно более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Потребительские цены в США умеренно выросли в июле, а годовой рост инфляции замедлился до уровня ниже 3% впервые за почти 3 с половиной года, что укрепило ожидания того, что Федеральный резерв снизит процентные ставки в следующем месяце.

Напомним:

Реклама:

Запасы сырой нефти в США выросли впервые за семь недель, в то время как запасы бензина и дистиллятов сократились на фоне роста спроса.

Цены на нефть несколько выросли в среду после того, как отраслевой отчет показал, что запасы нефти и бензина в США сократились, а рынок ожидает возможного расширения войны между Израилем и Газой, что может повлиять на мировые поставки нефти.