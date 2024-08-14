Запаси нафти в США зросли після шести скорочень поспіль

Запаси сирої нафти в США зросли вперше за сім тижнів, в той час, як запаси бензину і дистилятів скоротилися на тлі зростання попиту.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, з посиланням на Управління енергетичної інформації США.

Зазначається, що комерційні запаси нафти, за винятком Стратегічного нафтового резерву, зросли на 1,4 млн барелів до 430,7 млн барелів за тиждень, що закінчився 9 серпня, і були приблизно на 5% нижче середнього п'ятирічного показника для цієї пори року.

Зростання запасів нафти відбулося після шести тижнів видобутку поспіль. Аналітики, опитані The Wall Street Journal, прогнозували, що запаси нафти впадуть на 1,2 млн барелів.

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Повідомляється, що запаси бензину впали на 2,9 млн барелів до 222,2 млн барелів, а запаси дистилятів зменшились на 1,7 млн барелів до 126,1 млн барелів. Нафтопереробні заводи були завантажені на 91,5% потужностей, порівняно з 90,5% на попередньому тижні.

Нагадаємо:

Ціни на нафту дещо зросли в середу після того, як галузевий звіт показав, що запаси нафти і бензину в США скоротилися, а ринок очікує на можливе розширення війни між Ізраїлем і Газою, що може вплинути на світові поставки нафти.

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