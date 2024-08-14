Нафта дорожчає на побоюваннях щодо ескалації війни на Близькому Сході

Ціни на нафту дещо зросли в середу після того, як галузевий звіт показав, що запаси нафти і бензину в США скоротилися, а ринок очікує на можливе розширення війни між Ізраїлем і Газою, що може вплинути на світові поставки нафти.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 32 центи, або на 0,4%, до 81,01 долара за барель до 08:20 за Гринвічем.

Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 33 центи, або на 0,4%, до 78,68 долара за барель.

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"Американський інститут нафти повідомив про значне скорочення запасів нафти в США на 5,2 млн барелів, що набагато більше, ніж прогнозоване зниження на 2 млн барелів. Ці дані свідчать про те, що попит на нафту залишається здоровим", - сказав інвестиційний аналітик Phillip Nova Даніш Лім.

"Тим не менш, геополітика залишається "слоном у кімнаті", оскільки ймовірність ескалації напруженості на Близькому Сході може послужити фактором ризику для цін на нафту в найближчі тижні", - додав він.

"На Близькому Сході, одному з найбільших нафтовидобувних регіонів світу, Іран пообіцяв жорстку відповідь на вбивство лідера ХАМАСу наприкінці минулого місяця", - нагадує агентство.

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"Масштаби відповіді Ірану, а також реакцію Ізраїлю, ймовірно, визначать, чи переросте нинішній конфлікт на Близькому Сході в більший регіональний конфлікт", - сказав аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

"Безпосереднім предметом занепокоєння для ринку будуть атаки на постачання нафти та інфраструктуру Ірану", - додав він.

Економічна правда