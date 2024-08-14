"Укрзализныця" планирует купить еще 20 поездов "Интерсити"

"Укрзализныця" рассчитывает закупить еще 20 поездов "Интерсити" за 400 млн долл до 2028 года.

Об этом сообщает руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, передает Forbes.ua.

АО "Укрзализныця" планирует расширить парк скоростных поездов "Интерсити" еще на 20 моделей Hyundai Rotem.

Сейчас украинское правительство ведет активные переговоры с представителями Кореи относительно потенциальной закупки дополнительных поездов производителя Hyundai.

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Сообщается, что по предварительным договоренностям, один поезд будет стоить около 16 млн долл.

Общая стоимость программы составит примерно 400 млн долл, включая сервисное обслуживание, сообщил Перцовский.

Первые поезда корейский производитель смог бы предоставить уже через 18-24 месяца после подписания соглашения. Все 20 экспрессов могут появиться в Украине в течение 3-4 лет.

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Отмечается, что 20 поездов "Интерсити" смогут обеспечить перевозку 5-6 млн пассажиров в год.

Напомним:

В 2024 году на текущее содержание железнодорожной инфраструктуры Укрзализныця тратит на 12% меньше, чем в 2021 году.

В случае отмены приказов об изменении тарифов на грузовые перевозки, Укрзализныця получит 48-67 млрд грн убытков. При таких условиях перевозчик вообще не сможет осуществлять какие-либо перевозки.

За 6 месяцев 2024 года компания на 10% уменьшила по сравнению с 2022-2023 годами расходы электроэнергии и дизтоплива при осуществлении перевозок.