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"Укрзалізниця" скоротила витрати на дизпаливо та електроенергію 

Середа, 14 серпня 2024, 15:05 - Віктор Волокіта

У 2024 році на поточне утримання залізничної інфраструктури Укрзалізниця витрачає на 12% менше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". 

Згідно з повідомленням, вдалося зменшити на 4% витрати електроенергії та на 12% витрати дизпального під час виконання зазначених робіт.

"При цьому витрати на оплату праці становлять понад 70% та залишаються основною складовою витрат на утримання залізничної інфраструктури.

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І це попри скорочення чисельності персоналу протягом останніх 2 років на 15% (без урахування впливу військових дій)", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо:

У разі скасування наказів про зміну тарифів на вантажні перевезення, Укрзалізниця отримає 48-67 млрд грн збитків. За таких умов перевізник взагалі не зможе здійснювати будь-які перевезення.

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Економічна правда

Укрзалізниця
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