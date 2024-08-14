Через "Дію" забронировали около 160 тысяч работников: где больше всего

Через портал "Дія" предприятия уже забронировали около 160 тысяч работников.

Об этом сообщает пресс-служба Минэконмиоки.

С начала официального запуска сервиса электронного бронирования через портал Дія критически важные предприятия и те, которые работают на нужды Сил безопасности и обороны, уже забронировали около 160 тысяч работников. Общее же количество забронированных составляет 770 тысяч человек.

"Бизнес продолжает активно бронировать своих работников благодаря порталу Дія. Этот процесс происходит автоматически, что позволяет сократить, как время подачи документов бизнесом, так и время ожидания получения результатов", - отметила Юлия Свириденко.

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Сейчас больше всего работников забронировано через портал Дія в следующих регионах:

Киевская обл. - 55 тыс.

Днепропетровская обл. - 16,6 тыс.

Львовская обл. - 13,7 тыс.

Харьковская обл. - 9,7 тыс.

Одесская обл. - 7,7 тыс.

Напомним, что алгоритм бронирования на портале Дія таков:

Министерства, ОВА вносят в Единый перечень предприятия, учреждения и организации которые, в соответствии с законодательством, признаны критически важными. Руководитель компании, имеющей право на бронирование своих работников, подает на портале Дія списки на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью. Система автоматически проверяет, трудоустроен ли человек официально и есть ли его данные в реестре Оберіг. Дія в течение суток направляет уведомление руководителю предприятия в личный кабинет с данными о результате рассмотрения. В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в приложении Резерв+.

Для тех, кто желает получить бронирование в бумажной форме, и в дальнейшем доступна такая возможность.

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Подробнее с алгоритмом бронирования по спискам военнообязанных и алгоритмом определения предприятия критически важным, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним:

На 7 августа в Украине есть 700 ІТ-компаний, которые получили статус критически важных для функционирования экономики и могут бронировать работников.

С начала электронного бронирования через "Дію" забронировали почти 120 тыс работников.