Через "Дію" забронювали майже 120 тисяч працівників

Від початку електронного бронювання через "Дію" забронювали майже 120 тис працівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Від початку офіційного запуску сервісу електронного бронювання через портал "Дія" критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби Сил безпеки і оборони, вже забронювали майже 120 тисяч працівників.

"Бізнес вже понад два тижні активно користується електронним бронюванням працівників. Станом на 5 серпня через портал "Дія" вже забронювали майже 120 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони.", - наголосила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Зазначається, що електронне бронювання автоматизувало процес бронювання, зробило його зручнішим для бізнесу і суттєво скоротило час очікування. Триває системна робота над оновленням списків критично важливих підприємств.

Для тих, хто бажає отримати бронювання у паперовій формі, і надалі доступна така можливість.

Детальніше з алгоритмом бронювання за списками військовозобов’язаних та алгоритмом визначення підприємства критично важливим, можна ознайомитися за посиланням.

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Нагадаємо:

Галузі садівництва, овочівництва та картоплярства на сьогодні мають критичне значення і повинні мати можливість бронювання.

Понад 615 тисяч військовозобовʼязаних чоловіків наразі мають відстрочку від призову на військову службу у звʼязку з бронюванням.

За понад тиждень через електронний портал "Дія" бронювання від мобілізації отримали вже понад 76 тисяч співробітників критично важливих підприємства та підприємств, що забезпечують Сили оборони.