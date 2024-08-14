Rheinmetall расширяет присутствие в США: подписано соглашение на почти миллиард

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Немецкий оборонный гигант приобретет американского производителя военных гусеничных систем Loc на фоне рекордного роста на рынке вооружений после вторжения России.

Об этом сообщает Bloomberg.

Rheinmetall AG намерен приобрести американскую компанию по производству военной техники за 950 млн долл, поскольку немецкая компания стремится расширить свои позиции на крупнейшем в мире оборонном рынке.

Приобретение Loc Performance Products LLC, которая производит гусеничные системы для танков и сельскохозяйственной техники, а также корпуса для боевых платформ, увеличит производственные мощности Rheinmetall в США.

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"Американский рынок военных транспортных средств имеет общий потенциал заказов на сумму более 60 миллиардов долларов", - говорят в Rheinmetall.

Сделка с Loc добавит около 1 000 квалифицированных рабочих, сообщили в компании, в то время как сделка подлежит согласованию с регулирующими органами. Акции Rheinmetall выросли на 2% в среду на торгах во Франкфурте-на-Майне, увеличив стоимость акций более чем вдвое за последний год до 24,3 млрд евро.

Эта сделка позволит компании конкурировать с General Dynamics по программе XM30 (стоимостью более 60 млрд долл) и Mack Defense, Navistar Defense и Oshkosh Defense по программе Common Tactical Truck (около 16 млрд долл). Loc является оборонным поставщиком с контентом для существующих боевых машин армии.

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Напомним:

Немецкий оборонный гигант готовится к созданию в краткосрочной перспективе нового предприятия в Украине.

Прибыль Rheinmetall AG выросла на 111% во втором квартале, поскольку крупнейший немецкий производитель оружия продал больше оружия и боеприпасов военным клиентам.