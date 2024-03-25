НАБУ и САП взялись за главу АМКУ после расследования "Схем" об имуществе его семьи на 70 миллионов

Павео Кириленко фото: схемы

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ после расследования "Схем" начали уголовное производство в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации".

Об этом сообщает "Радио Свобода", которая получила от САП ответ на запрос.

Отмечается, что уголовное производство начали 22 марта - на следующий день после выхода материала "Схем" ("Радио Свобода"), в котором расследователи обнаружили, что семья Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен.

Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах с паркоместами в Ужгороде, оформленных на родителей и бабушку жены.

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Журналисты выяснили, что никто из родственников Кириленко не имеет бизнеса, а официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это ценное имущество. При этом, чиновник не указывал в декларации недвижимость и авто, которыми пользуется его семья, добавляют "Схемы".

"Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективами Национального антикоррупционного бюро Украины по результатам обработки информации обнародованной в журналистском расследовании программы расследований "Схемы" в Единый реестр досудебных расследований 22.03.2024 внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 366-2 и ст. 368-5 УК Украины", - говорится в ответе САП на запрос.

Досудебное расследование осуществляют детективы НАБУ.

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При этом минимальная санкция ст. 366-2 УК "декларирование недостоверной информации" предусматривает штраф, максимальная - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Наказание по ст. 368-5 Уголовного кодекса "незаконное обогащение" предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним:

Журналисты-расследователи выяснили, что семья бывшего председателя Донецкой ОГА, а теперь главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей стоимостью более 70 миллионов гривен.

Экономическая правда