"Энергоатому" разрешили не платить долги до конца военного положения

НАЭК "Энергоатом" лишили обязанности осуществлять расчеты со своими кредиторами по долгам до окончания военного положения.

Указ Минстратегпрома от 2 августа 2024 года. бывшая член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Ольга Кошарная

"Включить АО "НАЭК "Энергоатом" в перечень предприятий, которые являются должниками по исполнительным производствам, совершение исполнительных действий по которым останавливается в период военного положения", - говорится в приказе.

В Минстратегпроме отметили, что "Энергоатом" добавили в перечень по результатам рассмотрения заявления компании.

В то же время приказ не требует имплементации, добавили в министерстве.

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Соответствующую информацию подтвердили ЭП и в "Энергоатоме".

Напомним:

НАЭК "Энергоатом" в этом году должен осуществить ремонты еще двух энергоблоков атомных станций в рамках подготовки к грядущему отопительному сезону.

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Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры

Экономическая правда