"Энергоатому" разрешили не платить долги до конца военного положения
НАЭК "Энергоатом" лишили обязанности осуществлять расчеты со своими кредиторами по долгам до окончания военного положения.
"Включить АО "НАЭК "Энергоатом" в перечень предприятий, которые являются должниками по исполнительным производствам, совершение исполнительных действий по которым останавливается в период военного положения", - говорится в приказе.
В Минстратегпроме отметили, что "Энергоатом" добавили в перечень по результатам рассмотрения заявления компании.
В то же время приказ не требует имплементации, добавили в министерстве.
Соответствующую информацию подтвердили ЭП и в "Энергоатоме".
Напомним:
НАЭК "Энергоатом" в этом году должен осуществить ремонты еще двух энергоблоков атомных станций в рамках подготовки к грядущему отопительному сезону.
Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры
Экономическая правда