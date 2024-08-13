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Укр / Рус

"Энергоатому" разрешили не платить долги до конца военного положения

Вторник, 13 августа 2024, 17:56 - Артур Крыжный

НАЭК "Энергоатом" лишили обязанности осуществлять расчеты со своими кредиторами по долгам до окончания военного положения.

Указ Минстратегпрома от 2 августа 2024 года.
Указ Минстратегпрома от 2 августа 2024 года.
бывшая член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Ольга Кошарная

"Включить АО "НАЭК "Энергоатом" в перечень предприятий, которые являются должниками по исполнительным производствам, совершение исполнительных действий по которым останавливается в период военного положения", - говорится в приказе. 

В Минстратегпроме отметили, что "Энергоатом" добавили в перечень по результатам рассмотрения заявления компании. 

В то же время приказ не требует имплементации, добавили в министерстве.

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Соответствующую информацию подтвердили ЭП и в "Энергоатоме". 

Напомним:

НАЭК "Энергоатом" в этом году должен осуществить ремонты еще двух энергоблоков атомных станций в рамках подготовки к грядущему отопительному сезону.

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Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры

Экономическая правда

Энергоатом энергетика Кабмин
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