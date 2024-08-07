"Енергоатом" цьогоріч виведе в пришвидшений ремонт ще два енергоблоки АЕС

Фото: Інтерфакс-Україна

НАЕК "Енергоатом" цього року має здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних станцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Петро Котін на пресконференції під час відвідин однієї з АЕС, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам залишилося ще два енергоблоки відремонтувати цього року, які будуть в енергосистемі до листопада, і ми працюватимемо в ОЗП усіма дев'ятьма блоками, як і анонсували раніше", - сказав Котін.

Також він зазначив, що компанії вдалося скоротити тривалість ремонтів більше, ніж на 40 днів, щоб швидше повернути блоки в мережу.

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"Енергоатом" після російської окупації Запорізької АЕС має у своєму розпорядженні три АЕС - Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську загальною потужністю 9 енергоблоків 7,8 ГВт.

У компанії зазначили, що ремонт ще одного з них, окрім зазначених двох, ймовірно, буде перенесено вже на наступний рік.

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Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.

Економічна правда