"Новая почта" получит кредит 70 миллионов евро на расширение услуг доставки

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит "Новой почте" 70 млн евро кредита на расширение услуг доставки.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

ЕБРР занимает 70 млн евро почтовому оператору "Новая почта" на финансирование его инвестиционной программы в 2024 году.

По словам управляющего директора ЕБРР в Украине и Молдове Арвида Тюркнера, кредит будет способствовать реализации долгосрочной стратегии развития компании, которая предусматривает трансформацию модели обслуживания клиентов, а также поможет обеспечить безопасность работников и клиентов во время войны.

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Сообщается, что финансирование ЕБРР может быть предоставлено в гривне или евро и сопровождается гарантией покрытия первой потери, которая охватывает 10% от суммы кредита ЕБРР и предоставляется в рамках Программы инвестиций в муниципальную инфраструктуру и промышленную устойчивость Украины (UIF MIIR).

Финансовый директор "Нова Групп" Петр Фоков отметил, что средства привлекаются на выгодных условиях и в объеме, который большинство украинских банков не смогло бы предложить.

Компания планирует обеспечить дальнейший рост в сегменте курьерской и экспресс-доставки, а также доставки посылок путем увеличения на четверть своей сети почтоматов и перевода ее в режим 24/7, обновления сотен почтовых отделений и терминалов, развития сети отделений и строительства более 600 "капсул безопасности" и укрытий на своих объектах по всей стране.

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Напомним:

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