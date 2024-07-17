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ЄБРР виділить Україні 200 мільйонів євро на газ та енергетичну безпеку 

Середа, 17 липня 2024, 10:35 - Віктор Волокіта

Україна отримає 200 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на підтримку НАК "Нафтогаз України" у створенні стратегічних резервів природного газу і підтримку енергетичної безпеки. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів. 

Як йдеться в повідомленні, міністр фінансів Сергій Марченко та керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер підписали відповідний договір гарантії. 

У міністерстві також зазначили, що станом на сьогодні на стадії реалізації в державному секторі знаходиться десять спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом 2,1 млрд євро. 

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"Завдяки тісній співпраці з Банком ми впроваджуємо проєкти в енергетичному секторі, забезпечуємо підтримку ліквідності ключових підприємств державного сектору економіки, відбудову інфраструктури та роботу бізнесу у приватному секторі", — зауважив Сергій Марченко.  

З початку повномасштабного вторгнення допомога ЄБРР у всіх напрямах сягнула майже 4 млрд євро. 

Під час зустрічі сторони обговорювали також існуючі та потенційні  механізми для страхування від воєнних ризиків та підтримку з боку ЄБРР ініціатив у цій сфері, зокрема, сприяння розвитку страхування майна від морських воєнних ризиків власниками суден, які використовуються для експорту товарів у різні країни світу з чорноморських портів України.

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Нагадаємо:

Серед негативних трендів, спричинених війною, малі та середні підприємства України називають недостатньо швидке відновлення обсягів збуту, брак кадрів через мобілізацію та міграцію, обмежене інвестування та активізацію конкуренції бізнесу з громадськими організаціями, які фінансуються донорами.

Економічна правда 

ЄБРР Україна газ енергетика
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