ЄБРР виділить кошти на контейнерні відділення "Укрпошти" і електровози "Укрзалізниці"

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури започатковує два нових інвестиційних проєкта з ЄБРР, які стосуються "Укрзалізниці" та "Укрпошти".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства.

Згідно з повідомленням, один — направлений на оновлення парку електровозів АТ "Укрзалізниця", другий — на відновлення поштової мережі АТ "Укрпошта", зокрема, встановлення нових поштових відділень контейнерного типу на постраждалих і деокупованих територіях.

У Міністерстві нагадали, що проєкт з оновлення парку електровозів передбачає отриманням від ЄБРР позики під державну гарантію у розмірі до 300 млн євро.

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Він співфінансуватиметься паралельним інвестиційним грантом у розмірі 190 млн доларів, який адмініструватиме Світовий банк у рамках програми "Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення". Завдяки фінансуванню проєкта міжнародними партнерами планується закупівля 80 електровозів.

Майже 104 млн євро ЄБРР планує виділити для відновлення поштової мережі АТ "Укрпошта".

Зокрема, в рамках проєкту, планується оперативне розгортання відділень контейнерного типу на постраждалих і деокупованих територіях, а також розширення роботи через мобільні поштові відділення.

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Нагадаємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вивчає можливість збільшення підтримки, щоб допомогти Україні подолати критичну нестачу електроенергії з наближенням третьої зими у час повномасштабної війни.

Економічна правда