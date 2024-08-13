Мировые продажи электромобилей в июле подскочили на 21%: причина

Уровень продаж электромобилей в мире увеличился благодаря существенному росту продаж в Китае.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что мировые продажи электрических (BEV) и гибридных автомобилей с возможностью подзарядки (PHEV) выросли в июле на 21% в годовом исчислении благодаря сильнейшему росту уровня продаж в Китае в этом году и вопреки уменьшению спроса в Европе.

Продажи электромобилей (как полностью электрических, так и гибридных) во всем мире в июле составили 1,35 млн единиц, из которых 880 000 приходится на Китай (рост на 31% в годовом исчислении).

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Продажи гибридных авто в Китае за первые семь месяцев 2024 года выросли на 70% по сравнению с прошлым годом.

В Европе ежемесячные продажи в июле снизились на 7,8%, что соответствует показателям 2023 года. В США и Канаде продажи электромобилей в июле выросли на 7,1%.

Напомним:

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В прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 56% больше, чем в прошлом году.

Июльские продажи автомобилей в Китае упали по сравнению с прошлым годом, что стало четвертым месячным падением подряд.

Количество новых регистраций электрокаров в Германии существенно упало, а производители автомобилей сокращают производство, поскольку спрос на электромобили разочаровывает.