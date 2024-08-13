В Україні у півтора рази зріс попит на гібридні легковики: що обирають 

У минулому місяці автопарк України поповнили майже 2,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 56% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Частка нових авто в цій кількості становила 57%, проти 62% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (345 од.).

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Другий результат у TOYOTA Camry (96 од.).

Третій за популярністю - TOYOTA Yaris Cross (73 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (94 од.)

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Також у лідерській трійці: TOYOTA RAV-4 (63 од.) та KIA Niro (56 од.).

Нагадаємо:

У липні український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 38% більше, ніж торік.

Економічна правда