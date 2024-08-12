Новости 12 августа: 2 млрд онлайн-казино, в УЗ говорят про возможные критические последствия

Об "Укрзализныце": Суд признал противозаконным повышение тарифов УЗ на перевозку угля и руды. В компании считают, что во время полномасштабного вторжения такие действия могут привести к критическим последствиям для экономики и обороноспособности страны.

Об АРМА: Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей о передаче в Национальное агентство по выявлению активов (АРМА) более 2,2 млрд гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора. По информации ЭП, речь идет о Pin-Up.

Об АЭС: Из-за пожара на территории Запорожской АЭС, который возник 11 августа, превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано.

О госдолге: По состоянию на 30 июня 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6,16 трлн грн, или $152,2 млрд, в том числе: внешний долг - 4,45 трлн грн, или $109,9 млрд, внутренний долг - 1,71 трлн грн, или $42,2 млрд.

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В Украине работают над открытием экспорта вооружений. Зачем это во время войны?

Не имея возможности реализовать всю свою продукцию внутри страны оборонные компании переносят производственные мощности за границу. Возможно именно это стало толчком для власти начать работу над открытием экспорта оружия.

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Экономическая правада