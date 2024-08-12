Суд визнав протизаконним підвищення тарифів УЗ на перевезення вугілля та руди 

Київський окружний адмінсуд визнав нечинним наказ Міністерства інфраструктури від 2021 року "Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги".

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, рішення ухвалено за позовом приватної компанії, яка через суд намагається знизити для себе тарифи на перевезення вантажів залізницею.

"Приватні компанії, що входять до великої промислової групи використовуючи суди намагаються анулювати зміни до тарифів на вантажні перевезення, які були узгоджені та запроваджені ще у 2021-2022 роках.

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Під час повномасштабного вторгнення такі дії можуть призвести до критичних наслідків для економіки та обороноздатності країни", – зазначається у повідомленні компанії.

"Укрзалізниця" вважає таке рішення безпідставним та необґрунтованим, адже суд під час розгляду справи вийшов за межі своїх повноважень ії та оцінював доцільність зміни вартості тарифів, а не відповідність такого рішення органу державної влади законодавчим актам.

"Фактично суд перебрав на себе повноваження Міністерства інфраструктури та інших органів, які погоджували відповідний наказ та визначили його доцільність, обґрунтованість та правомірність – Міністерства економіки, Міністерства фінансів Державної регуляторної служби та Міністерства юстиції. Укрзалізниця вважає такі дії неприпустимими та оскаржить це рішення суду", - розповіли в УЗ.

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За даними компанії, ще дві подібні справи розглядаються іншими судами адміністративної юрисдикції.

Згідно з Судовим реєстром, з відповідним позовом до суду звернулася компанія "ДТЕК Західенерго", що входить холдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Економічна правда