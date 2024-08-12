Просмотры крупных аккаунтов в Instagram падают из-за ограничения политического контента

Новое исследование показало, что охват нескольких известных прогрессивных аккаунтов в Instagram снизился в среднем на 65% за несколько месяцев после того, как компания Meta Platforms Inc. решила ограничить политический контент в приложении.

Об этом сообщает Bloomberg.

В течение примерно трех месяцев после внедрения этой политики в начале марта, исследователи из организации Accountable Tech, занимающейся вопросами добропорядочности социальных сетей, собрали данные об аудитории пяти известных аккаунтов в Instagram с общим количеством подписчиков 13,5 миллиона человек, в том числе аккаунтов Хиллари Клинтон и GLAAD, группы ЛГБТК-активистов.

Исследователи обнаружили, что посты с этих аккаунтов, в которых много внимания уделяется таким темам, как информация о голосовании, репродуктивные права и защита маргинализированных групп, просматривало значительно меньше пользователей, чем до того, как Meta начала ограничивать распространение политического контента в приложении.

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Функция ограничения политического контента включена в настройках учетной записи "Настройки контента" в Instagram. Если пользователи решат воспользоваться этой функцией, они будут видеть меньше политических тем в своей ленте и рекомендованном контенте.

Руководители Meta утверждают, что люди все равно будут видеть политические посты от аккаунтов, на которые они подписаны, но не от аккаунтов, на которые они не подписаны, и их цель - способствовать более позитивному опыту для пользователей. Но критики говорят, что определение компанией понятия "политический" является нечетким и подавляет достоверную информацию от активистов, новостных организаций и маргинализированных создателей в беспрецедентный год глобальных выборов.

Решение уменьшить доступ к политическому контенту вызвало возмущение со стороны преимущественно левых авторов и групп, которые были обеспокоены тем, что это приведет к сокрытию информации о социальной несправедливости.

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Одним из участников опроса стал @Feminist - аккаунт в Instagram с почти 6 миллионами подписчиков, который публикует разъяснительные материалы на актуальные темы, в частности о репродуктивных правах, ЛГБТК-движениях и доступе к средствам для менструального цикла по доступной цене. Соучредитель @Feminist Кай Поланко рассказала, что за последние несколько месяцев наблюдала заметное падение охвата, и посты, обсуждающие права на аборт, похоже, пострадали больше других.

Представитель Meta сказал, что, возможно, снижение количества просмотров было результатом других факторов, и отметил, что приливы и отливы в охвате являются обычным явлением.

Напомним:

Google и Meta заключили тайное соглашение о таргетировании рекламы Instagram для подростков на YouTube, минуя собственные правила поисковой компании по обращению с несовершеннолетними в Интернете.

Экономическая правда