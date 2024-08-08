Google і Meta домовились про рекламу для підлітків, оминаючи правила щодо неповнолітніх

Google і Meta уклали таємну угоду про таргетування реклами Instagram для підлітків на YouTube, оминаючи власні правила пошукової компанії щодо поводження з неповнолітніми в Інтернеті.

Про це пише газета Financial Times.

Згідно з документами, які побачили Financial Time, Google працював над маркетинговим проектом для Meta, який мав на меті націлити 13-17-річних користувачів YouTube на рекламу додатку для фото і відео свого конкурента.

Кампанія в Instagram навмисно була націлена на групу користувачів, позначених як "невідомі" в рекламній системі, яка, за словами цих людей, була орієнтована на осіб віком до 18 років, що було відомо Google.

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Тим часом, документи, з якими ознайомився FT, свідчать про те, що були вжиті заходи для приховування справжніх намірів кампанії.

Проект ігнорував правила Google, які забороняють персоналізацію і таргетування реклами для осіб молодше 18 років, включаючи показ реклами на основі демографічних даних.

Кампанія Meta на YouTube, спрямована на залучення молодих користувачів до Instagram, вже була в процесі розробки, коли Марк Цукерберг у січні виступив перед Конгресом США, де співзасновник Facebook вибачився перед сім'ями дітей, які стали жертвами сексуальної експлуатації та зловживань на його платформах.

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Після того, як FT зв'язалася з Google, компанія ініціювала розслідування цих звинувачень. Наразі проект скасовано, повідомила особа, знайома з рішенням.

Економічна правда.