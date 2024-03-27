Instagram та Threads обмежать політичний контент у своїх стрічках

Компанія-власник Facebook та Instagram - Meta Platforms - оголосила, що користувачі Instagram та Threads тепер можуть обмежити політичний контент у своїх стрічках за допомогою нової функції.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що функція ввімкнена у налаштуваннях облікового запису "Налаштування вмісту" в Instagram. Звідти за замовчуванням увімкнено "Обмежити політичний вміст від людей, на яких ви не стежите". Налаштування також застосовується до Threads, оскільки ця програма ділиться своєю системою облікових записів з Instagram.

Якщо користувачі вирішать скористатися цією функцією, вони бачитимуть менше політичних тем у своїй стрічці і рекомендованому контенті.

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Однак це не означає, що політичний контент буде повністю відсутній, він все ще відображатиметься від акаунтів, на які користувачі підписані.

У Meta пояснили, що роблять цей крок, щоб забезпечити "позитивний досвід" для всіх користувачів і не допустити рекомендацій політичного контенту на фоні кризових ситуацій.

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