Резиденты "Дія.City" заплатили налогов за пол 2024 года почти как за весь прошлый
Резиденты "Дія.City" уплатили почти столько же налогов, как за весь прошлый год - 8,4 млрд налогов за полгода.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
За первую половину 2024 года компании, которые являются резидентами "Дія.City", уплатили 8,4 млрд грн налогов. Для сравнения, за весь 2023 год было уплачено 8,5 млрд грн.
По словам Федорова, "Дія.City" создает лучшие условия для развития IT-компаний: налоговые льготы, инструменты для привлечения инвестиций и защита прав на интеллектуальную собственность.
Он добавил, что пространство постоянно развивается, и к нему присоединяется все больше компаний, которые платят налоги в государственный бюджет.
"Уплата налогов - это основа нашей экономической стабильности. Государство получает поступления, а бизнес - выгодные условия для развития и возможность выходить из тени. Этот баланс мы сохранили в налоговой системе "Дія.City"", – написал Федоров.
Напомним:
Кабмин в пятницу, 9 августа, разрешил компаниям, которые занимаются бионическим протезированием и предоставляют услуги по обслуживанию и ремонту таких протезов, стать резидентами "Дія.City".
Более 200 компаний, работающих в области defense-tech, присоединились к украинскому IT-кластеру "Дія.City".