Резиденты "Дія.City" заплатили налогов за пол 2024 года почти как за весь прошлый

Резиденты "Дія.City" уплатили почти столько же налогов, как за весь прошлый год - 8,4 млрд налогов за полгода.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

За первую половину 2024 года компании, которые являются резидентами "Дія.City", уплатили 8,4 млрд грн налогов. Для сравнения, за весь 2023 год было уплачено 8,5 млрд грн.

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По словам Федорова, "Дія.City" создает лучшие условия для развития IT-компаний: налоговые льготы, инструменты для привлечения инвестиций и защита прав на интеллектуальную собственность.

Он добавил, что пространство постоянно развивается, и к нему присоединяется все больше компаний, которые платят налоги в государственный бюджет.

"Уплата налогов - это основа нашей экономической стабильности. Государство получает поступления, а бизнес - выгодные условия для развития и возможность выходить из тени. Этот баланс мы сохранили в налоговой системе "Дія.City"", – написал Федоров.

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Напомним:

Кабмин в пятницу, 9 августа, разрешил компаниям, которые занимаются бионическим протезированием и предоставляют услуги по обслуживанию и ремонту таких протезов, стать резидентами "Дія.City".

Более 200 компаний, работающих в области defense-tech, присоединились к украинскому IT-кластеру "Дія.City".