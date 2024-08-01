До "Дія.City" долучилися понад 200 defense-tech компаній

Понад 200 компаній, що працюють у галузі defense-tech, долучилися до українського IT-кластера "Дія.City".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Минулого року уряд розширив види діяльності в просторі Дія.City, щоб найкращими умовами для розвитку технологічного бізнесу користувалися й defense-tech компанії. За цей час до простору приєдналося вже 200+ таких компаній", - йдеться у повідомленні.

Серед компаній, які приєдналися до ініціативи, Мінцифри виділяє:

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Ailand Systems: розробляє розумні дрони для розмінування територій.

Auterion: міжнародна компанія, яка створює програмно-апаратні рішення для автоматизації дронів.

Sokil Defense System: спеціалізується на розробці тренажерів для підготовки військових до використання гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.

SkyRIPer: розробляє безпілотні системи, зокрема FPV-дрони та наземні комплекси управління.

Ukrspecsystems: виробник безпілотних літальних апаратів та авіаційних систем.

UADamage: пропонує платформу для дистанційного зондування за допомогою супутників і дронів.

Економічна правда.