До "Дія.City" долучилися понад 200 defense-tech компаній
Четвер, 1 серпня 2024, 12:22 -
Понад 200 компаній, що працюють у галузі defense-tech, долучилися до українського IT-кластера "Дія.City".
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Минулого року уряд розширив види діяльності в просторі Дія.City, щоб найкращими умовами для розвитку технологічного бізнесу користувалися й defense-tech компанії. За цей час до простору приєдналося вже 200+ таких компаній", - йдеться у повідомленні.
Серед компаній, які приєдналися до ініціативи, Мінцифри виділяє:
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- Ailand Systems: розробляє розумні дрони для розмінування територій.
- Auterion: міжнародна компанія, яка створює програмно-апаратні рішення для автоматизації дронів.
- Sokil Defense System: спеціалізується на розробці тренажерів для підготовки військових до використання гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.
- SkyRIPer: розробляє безпілотні системи, зокрема FPV-дрони та наземні комплекси управління.
- Ukrspecsystems: виробник безпілотних літальних апаратів та авіаційних систем.
- UADamage: пропонує платформу для дистанційного зондування за допомогою супутників і дронів.
Економічна правда.
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