Всі розділи
Укр / Рус

До "Дія.City" долучилися понад 200 defense-tech компаній

Четвер, 1 серпня 2024, 12:22 - Артур Крижний

Понад 200 компаній, що працюють у галузі defense-tech, долучилися до українського IT-кластера "Дія.City".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Минулого року уряд розширив види діяльності в просторі Дія.City, щоб найкращими умовами для розвитку технологічного бізнесу користувалися й defense-tech компанії. За цей час до простору приєдналося вже 200+ таких компаній", - йдеться у повідомленні.

Серед компаній, які приєдналися до ініціативи, Мінцифри виділяє:

Реклама:
  • Ailand Systems: розробляє розумні дрони для розмінування територій.
  • Auterion: міжнародна компанія, яка створює програмно-апаратні рішення для автоматизації дронів.
  • Sokil Defense System: спеціалізується на розробці тренажерів для підготовки військових до використання гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.
  • SkyRIPer: розробляє безпілотні системи, зокрема FPV-дрони та наземні комплекси управління.
  • Ukrspecsystems: виробник безпілотних літальних апаратів та авіаційних систем.
  • UADamage: пропонує платформу для дистанційного зондування за допомогою супутників і дронів.

Економічна правда.

ВПК технології
Реклама:
Матеріали за темою
Через "Дію" забронювали вже 76 тисяч працівників стратегічних підприємств 28 липня 2024, 16:23
Робот, який може евакуювати одразу двох поранених, запущений у виробництво – Федоров 27 липня 2024, 13:48
Прибуток Rheinmetall кратно збільшився на тлі зростаючої загрози з боку Росії 24 липня 2024, 13:17
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті