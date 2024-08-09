Уряд планує дозволити резидентство у "Дія.City" для виробників біопротезів

Кабмін у п’ятницю, 9 серпня, розгляне можливість дозволити компаніям, які займаються біонічним протезуванням та надають послуги з обслуговування і ремонту таких протезів, стати резидентами "Дія.City".

Про це йдеться в проєкті постанови КМУ, яка є в розпорядженні ЕП.

Згідно з постановою компанії, що займаються біонічним протезуванням, а саме розробка (проєктування/ конструювання), виробництво, реалізація біонічних протезів і їх обслуговуванням та ремонтом можуть ставати резидентами правового режиму "Дія.City".

Також йдеться про компанії, що виробляють протези із зовнішнім джерелом енергії, протези підвищеної функціональності та конструкцій протезів кінцівок та ортезів, що дають змогу комп'ютерного управління виробом та програмування його параметрів.

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"В Україні на сьогодні функціонує мало компаній, що виготовляють таке протезування, а тому постала необхідність у підтримці таких компаній та залученні до виробництва біонічного іонічного протезування нових компаній, у зв'язку з чим виникла потреба у вжитті відповідних заходів…", – йдеться в документі.

Додається, що орієнтовно з початку великої війни кількість осіб, яким ампутовано кінцівки, налічує цифру від 50 тисяч до 70 тисяч осіб і серед них за статистикою 32-34% мають хоча б одну ампутацію верхньої кінцівки.

"Дія.City" — спеціальний правовий режим для ІТ-бізнесу, що діє в Україні з лютого 2022 року. Він пропонує альтернативу ФОП, запроваджуючи статус гіг-контрактора, який сплачує 22% ЄСВ від мінімальної зарплати, 5% ПДФО та 1,5% військового збору. Реклама:

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Розкрадання,"мертві душі" і компанії-прокладки. Як працює темна частина ринку протезування?

Нагадаємо:

Понад 200 компаній, що працюють у галузі defense-tech, долучилися до українського IT-кластера "Дія.City".

У Львові відкрили найбільший в країні Центр Протезування та Ортезування UNBROKEN, який забезпечуватиме понад 1200 пацієнтів на рік сучасними протезами.