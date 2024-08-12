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Россияне начали разрывать договоры с операторами связи из-за замедления YouTube – росСМИ 

Понедельник, 12 августа 2024, 13:08 - Анастасия Дячкина

В России абоненты более 135 региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой YouTube и других сервисов Google.

Об этом пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на письмо ассоциации "Ростелесеть".

Из письма следует, что из-за "сильного и неравномерного замедления" YouTube количество жалоб абонентов на работу провайдеров связи "кратно увеличилось". 

Пользователи винят компании в том, что YouTube не работает через "домашнюю сеть", у абонентов же мобильной связи все работает, и пользователи считают, что виноват домашний провайдер.

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В письме ассоциация просит Минцифры и Роскомнадзор предоставить официальное публичное разъяснение о причинах проблем в работе YouTube в России. 

Подобное письмо в Минцифры также отправила Ассоциация малых операторов связи регионов, подчеркнув, что за две недели число абонентов, которые решили расторгнуть контракты с операторами связи из-за замедления YouTube, превысило тысячу человек. 

Глава ассоциации говорил, что проблемы с YouTube у региональных операторов могут "ощущаться острее за счет меньшего количества международных стыков". 

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Напомним: 

В начале августа российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду.

Позже российские пользователи Youtube начали жаловаться на полную остановку видео хостинга.

Россия YouTube
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