Россияне начали разрывать договоры с операторами связи из-за замедления YouTube – росСМИ 

В России абоненты более 135 региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой YouTube и других сервисов Google.

Об этом пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на письмо ассоциации "Ростелесеть".

Из письма следует, что из-за "сильного и неравномерного замедления" YouTube количество жалоб абонентов на работу провайдеров связи "кратно увеличилось".

Пользователи винят компании в том, что YouTube не работает через "домашнюю сеть", у абонентов же мобильной связи все работает, и пользователи считают, что виноват домашний провайдер.

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В письме ассоциация просит Минцифры и Роскомнадзор предоставить официальное публичное разъяснение о причинах проблем в работе YouTube в России.

Подобное письмо в Минцифры также отправила Ассоциация малых операторов связи регионов, подчеркнув, что за две недели число абонентов, которые решили расторгнуть контракты с операторами связи из-за замедления YouTube, превысило тысячу человек.

Глава ассоциации говорил, что проблемы с YouTube у региональных операторов могут "ощущаться острее за счет меньшего количества международных стыков".

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Напомним:

В начале августа российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду.

Позже российские пользователи Youtube начали жаловаться на полную остановку видео хостинга.