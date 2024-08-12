УЗ изменит график движения ряда поездов из-за ремонтных работ в Польше

"Укрзализныця" с 12 августа изменит график движения пересадочных поездов в результате продолжения ремонтных работ на станции Хелм (Польша), которые продлятся до 30 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Ограничение маршрута некоторых поездов Хелмского направления до станции Дорохуск продлится еще месяц. Для ремонта инфраструктуры польским коллегам необходим дополнительный месяц, поэтому временное ограничение некоторых поездов на станцию ​​Дорохуск сохранится до 30 сентября", – говорится в сообщении.

Какие маршруты будут ограничены до станции Дорохуск вместо Хелма:

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№23 Киев - Хелм;

⁠№93/94 Харьков - Хелм - Харьков;

⁠№120 Хелм - Днепр.

Отмечается, что пассажиры, которые будут путешествовать по этим поездам, будут проходить погранично-таможенный контроль в поезде "Укрзализныци". Пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск.

Двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев-Дорохуск будет прибывать на станцию ​​Дорохуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 07:55. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 21112 отправляется из Дорохуска в 08:03.

Двухгрупповой поезд №120/94 Дорохуск-Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 прибудет в Дорохуск в 09:59, отправление из Варшавы Центральной в 06:45, Варшавы Восточной в 06:53.

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В УЗ отметили, что пересадка на станции Дорохуск является вынужденным временным шагом, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию ​​другим видом транспорта. Данная опция сохранится на станции Хелм, по которой будет проезжать пересадочный польский поезд.

Поезда ⁠№67/68 Киев-Варшава-Киев, №19/20 Киев-Хелм-Киев, №119 Днепр-Хелм, ⁠№24 Хелм-Киев будут курсировать без изменений в расписании.

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Напомним:

Ранее в "Укрзализныце" рассказывали, почему купить билеты на поезд стало труднее.