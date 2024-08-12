УЗ изменит график движения ряда поездов из-за ремонтных работ в Польше
"Укрзализныця" с 12 августа изменит график движения пересадочных поездов в результате продолжения ремонтных работ на станции Хелм (Польша), которые продлятся до 30 сентября.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Ограничение маршрута некоторых поездов Хелмского направления до станции Дорохуск продлится еще месяц. Для ремонта инфраструктуры польским коллегам необходим дополнительный месяц, поэтому временное ограничение некоторых поездов на станцию Дорохуск сохранится до 30 сентября", – говорится в сообщении.
Какие маршруты будут ограничены до станции Дорохуск вместо Хелма:
- №23 Киев - Хелм;
- №93/94 Харьков - Хелм - Харьков;
- №120 Хелм - Днепр.
Отмечается, что пассажиры, которые будут путешествовать по этим поездам, будут проходить погранично-таможенный контроль в поезде "Укрзализныци". Пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск.
Двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев-Дорохуск будет прибывать на станцию Дорохуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 07:55. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 21112 отправляется из Дорохуска в 08:03.
Двухгрупповой поезд №120/94 Дорохуск-Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 прибудет в Дорохуск в 09:59, отправление из Варшавы Центральной в 06:45, Варшавы Восточной в 06:53.
В УЗ отметили, что пересадка на станции Дорохуск является вынужденным временным шагом, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта. Данная опция сохранится на станции Хелм, по которой будет проезжать пересадочный польский поезд.
Поезда №67/68 Киев-Варшава-Киев, №19/20 Киев-Хелм-Киев, №119 Днепр-Хелм, №24 Хелм-Киев будут курсировать без изменений в расписании.
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Напомним:
Ранее в "Укрзализныце" рассказывали, почему купить билеты на поезд стало труднее.