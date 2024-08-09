Детский вагон от "Укрзализныци": чем он особенный и какие условия предлагает

Анастасия Дячкина, ЭП



"Укрзализныця" 8 августа отправила в рейс первый детский вагон. Он отправился в составе поезда Харьков - Ясиня.

ЭП встретила новый вагон на Центральном вокзале Киева и рассказывает подробнее, какие условия предлагают пассажирам, как приобрести билеты и на каких направлениях ожидать еще несколько таких вагонов.

Чем особые детские вагоны?

В "Укрзализныце" объясняют, что детский вагон предназначен для комфортного путешествия родителей с маленькими детьми. В нем есть интерактивные плакаты, бизиборды (развивающие игрушки), раскраски, детское меню, специальная постель.

Кроме этого, внутри сам вагон окрашен в другой цвет, имеет рисунки на каждом купе, а на потолке изображены звезды. В общем, вагон выглядит как своеобразная детская комната "на колесах".

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Детский вагон спроектировали в коллаборации с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и при финансовой поддержке правительства Бельгии. Работы по модернизации этого вагона продолжались около полугода - их проводили на Киевском электровагоноремонтном заводе.

Кто может ехать в детских вагонах?

В детском вагоне могут ехать родители, семьи с детьми до 18 лет. Однако в УЗ говорят, что расчет делали в большей степени на маленьких детей.

"У нас нет ограничения по возрасту. Мы говорим, что здесь интереснее всего будет детям от 0 до 8 лет. Например, может ехать семья: бабушка, дедушка, отец, мать, но должен быть хотя бы один ребенок, который с ними путешествует", - рассказал сотрудник "Укрзализныци" Алексей Пугач.

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На вопрос, могут ли дети из других вагонов прийти в детский просто поиграть, в УЗ утвердительно кивнули - мол, теоретически это возможно и даже приветствуется.

К тому же детский вагон расположен между другими вагонами, поэтому в него можно без проблем зайти другим пассажирам.

На каких маршрутах будут детские вагоны?

Сейчас детский вагон есть только на одном маршруте - в составе поезда №15/16 Харьков - Ясиня. Для пилотного проекта этот поезд выбрали не случайно, ведь это самый длинный маршрут "Укрзализныци".

Поэтому логика заключалась в том, что обеспечить комфортное передвижение детей в течение длительного времени.

В УЗ уже анонсировали, что до конца года должны добавить еще 7 детских вагонов - преимущественно тоже на длинные маршруты. По словам руководителя пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Перцовского, следующие детские вагоны также будут отправляться из Харькова на Запад: в Закарпатье.

Далее планируют добавить новые вагоны из Днепра, Запорожья и Киева в Закарпатье. В общем, будут наблюдать за спросом и, при необходимости, перецепить вагон на другой маршрут.

Сколько стоят билеты в детский вагон?

Купить билеты в детский вагон можно в приложении "Укрзализныци" и на новом сайте. Однако "выловить" их достаточно трудно. Перцовский отмечал, что пассажиры раскупили все билеты на 20 дней буквально за 40 секунд после старта продаж.

"Мы видели людей, которые просто приходили и говорили: мы готовы взять билет, чтобы просто поехать, и дети поиграли", - рассказал руководитель пассажирского направления во время встречи детского вагона на Киевском вокзале.

Стоимость билетов в детский вагон не отличается от стоимости обычного билета в купе. Например, поездка из Харькова в Ясиня обойдется почти в 1,1 тыс грн.

Скриншот с сайта "Укрзализныци"

Доехать из Харькова в Киев можно за 580 грн, а из Киева в Ясиня - за 799 грн. Цены могут несколько отличаться в зависимости от дня недели.

Перед покупкой билета, на сайте и в приложении появляется предупреждение, что билеты в этот вагон будут действительны только для пассажиров с детьми.

Пугач объяснял, что технически купить билет в детский вагон может любой желающий. Поскольку для детей до 5 лет отдельный билет покупать не нужно, то нельзя быть уверенным, что покупатель билета в детском вагоне путешествует с ребенком.

Какие условия предлагают маленьким пассажирам?

Посадка в вагон начинается с того, что проводники достают небольшой пандус, чтобы дети могли безопасно и беспрепятственно зайти с перрона внутрь.

Анастасия Дячкина, ЭП

Далее проводники надевают на детей специальные браслеты - на них изображен такой же рисунок, как и на соответствующем купе, а также указывается номер телефона родителей.

"Ребенку теперь легче будет различать купе, ведь все они имеют свою "Искорку суперсил" - на дверях к каждому из них изображены персонажи кукольного театра, который разработал Детский фонд ООН", - рассказывали в УЗ.

В каждом купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для счета, книжки, раскраски. Кстати, взять ребенку раскраску можно и в обычном вагоне, попросив ее у проводника.

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Для самых маленьких пассажиров предусмотрен манеж и увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой. Кроме того, в уборной есть детские средства гигиены, пеленальный столик для смены подгузников или одежды, а также специальные детские накладки на унитаз.

Кроме этого, в определенное время в купе включается начитанная сказка.

Что есть в детском меню и сколько стоят блюда?

В детском вагоне есть и специальное детское меню. В нем есть как и стандартные для "Укрзализныци" позиции - много видов чая, кофе, воды, - так и полноценные блюда.

В детском меню есть сырники с клубничным джемом (160 грн), пирог с овощами и сыром (160 грн) и куриные нагггетсы с гречкой (170 грн).

Анастасия Дячкина, ЭП

Также можно приобрести различные снеки, орешки и сладости - все до 50 грн.

На вопрос, может ли пассажир с ребенком из другого вагона приобрести и себе блюдо из меню, в УЗ ответили, что "теоретически это возможно".

Напомним:

Ранее в "Укрзализныце" рассказывали, почему купить билеты на поезд стало труднее.