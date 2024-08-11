У "Лесов Украины" отсудили средства за молчание лесника о вырубках

Хозяйственный суд Закарпатской области решил взыскать с филиала "Свалявское лесное хозяйство" ДСХП "Леса Украины" 422 тыс грн ущерба, нанесенного нарушением законодательства об охране окружающей среды.

Об этом свидетельствует решение суда от 6 августа.

Как установил суд, с 2021 года мастер леса Полянского лесничества филиала "Свалявское лесное хозяйство" ГСХП "Леса Украины" не докладывал руководству предприятия о фактах незаконной рубки деревьев, не провел осмотр мест вырубки, вовремя не составил протоколы о лесонарушениях.

В результате незаконной вырубки 50 деревьев породы "Бук" окружающей среде был причинен ущерб с тяжелыми последствиями.

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По подсчетам Государственной экологической инспекции в Закарпатской области, размер ущерба составляет 422 тыс. грн.

Против мастера леса было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Свалявский райсуд Закарпатской области ее закрыл в связи с передачей его на поруки трудовому коллективу Полянского лесничества филиала "Свалявское лесное хозяйство".

В то же время прокуратура в интересах Государственной экологической инспекции в Закарпатской области и Полянского сельского совета Мукачевского района обратилась в Хозяйственный суд с иском о взыскании ущерба в размере 422 тыс. грн.

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Суд установил, что "Леса Украины" не предоставили никаких доказательств, которые могли бы опровергнуть доводы обвинения, или подвергнуть сомнению факт незаконной рубки или отрицали бы количество обнаруженных незаконно срубленных деревьев, их диаметры и т.п.

Кроме того, ответчик не предоставил доказательств, свидетельствующих о надлежащем обеспечении охраны и сохранения леса.

Поэтому Хозяйственный суд Закарпатской области решил взыскать с филиала "Свалявское лесное хозяйство" ГСХП "Леса Украины" 422 тыс грн ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды в пользу Полянского сельского совета Мукачевского района.

Напомним:

Государственное предприятие "Леса Украины" уже три года реализует необработанную древесину на лицензированных биржах и вышло почти 90% выполнения договоров купли-продажи.

Государственное предприятие "Леса Украины" за полгода 2024 года заработало 11,14 млрд грн, что значительно больше, чем за аналогичный период 2023 года.