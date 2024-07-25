"Ліси України" вийшли на 90% виконання угод купівлі-продажу деревини на біржах

Державне підприємство "Ліси України" вже три роки реалізує необроблену деревину на ліцензованих біржах і вийшло майже 90% виконання договорів купівлі-продажу.

Про це повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець, передає "Інтерфакс-Україна".

"Відмова від непрозорих прямих договорів була здебільшого нашим політичним рішенням. Багато інших лісокористувачів і після 2021 року продовжили працювати по-старому. Ми створили конкурентний, справедливий і прозорий для всіх підприємців доступ до ресурсу", - написав він у Facebook.

Болоховець нагадав, що одночасно в галузі розпочалася реформа та було створено ДП "Ліси України".

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Він звернув увагу, що реформа та прозора система реалізації детінізували фінансовий ресурс, який завжди перебував у тіні. Рентабельність виробництва з кількох відсотків збільшилася до 16%. За останні півтора року прибуток "Лісів України" досяг 5,35 млрд грн.

Держпідприємство повністю відмовилося від держдотацій на підтримку лісових господарств півдня та сходу. Починаючи з 2023 року, компанією сплачено майже 15 млрд грн податків та зборів. Тільки за перше півріччя цього року ЗСУ було безоплатно передано деревини на чверть мільярда гривень.

Крім того, держпідприємство розпочало масштабні інвестиції у систему протидії пожежам та розвиток лісової дорожньої інфраструктури. Середня зарплата на підприємстві зросла до понад 24 тис. грн.

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Як повідомлялося, в Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. У її рамках уже запроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року у низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.

У галузі впроваджено проект "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дозволяє перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків та сертифікатів походження лісоматеріалів. Крім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проект із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.

Нагадаємо:

Державне підприємство "Ліси України" за пів року 2024 року заробило 11,14 млрд грн, що значно більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Відсутність власної переробки повністю компенсована збільшенням реалізації необробленої деревини на 15%.

Економічна правда