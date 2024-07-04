"Ліси України" за пів року заробили 11 мільярдів і суттєво підвищили зарплати

Державне підприємство "Ліси України" за пів року 2024 року заробило 11,14 млрд грн, що значно більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомив генеральний директор держпідприємства Юрій Болоховець.

За його інформацією, відсутність власної переробки повністю компенсована збільшенням реалізації необробленої деревини на 15%.

"Ми позбулися не лише переробки, але й значних дотаційних активів, які ФДМУ реалізує через Prozorro. Утримання непрофільних активів роками лише вимивало кошти підприємства. Як наслідок — очікуємо значного зростання прибутку підприємства", - розповів Болоховець.

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За його словами, говорити про конкретні цифри зарано, але це плюс сотні мільйонів гривень до минулорічного показника.

"Цього року ми суттєво збільшили зарплати працівників низових ланок – майстрів лісу, помічників лісничих, лісничих. Забезпечуємо підвищені соціальні гарантії для демобілізованих, яких у підприємства вже понад 500. Підтягнули розцінки за роботи підрядників, які вимушені виживати в умовах загострення кадрового дефіциту", - додав гендиректор держпідприємства.

Нагадаємо:

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Держпідприємству "Ліси України" скасували перемогу у тендері на закупівлю деревини для ЗСУ, хоча воно пропонувало найнижчу ціну.

Понад 100 працівників ДП "Ліси України" щодня отримують повістки. Це у 10 разів більше, ніж торік.

Економічна правда