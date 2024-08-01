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КМДА просит правительство срочно отреставрировать мост через Днепр

Четверг, 1 августа 2024, 17:44 - Алексей Артемчук
 
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Городская власть обратилась к Правительству с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона. За 2 года не провели никаких работ.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Городская власть обратилась к Правительству с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона через р. Днепр во избежание аварийных ситуаций.

В сообщении напоминают, что по настоянию Правительства, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры город передал мост Патона для ремонта в проект "Большая стройка".

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Заказчиком этих работ определена Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. И в январе 2023 года "Киевавтодор" передал функции заказчика Службе.

Отмечается, что столичная администрация неоднократно обращалась в профильное Министерство с просьбой безотлагательно принять меры по реставрации этого моста. Однако в течение 2 лет никаких работ для улучшения состояния сооружения не проведено.

Вместе с тем, специалисты городского КП "Киевавтодормост" проводят круглосуточный мониторинг технического состояния сооружения и выполняют комплекс работ по его эксплуатационному содержанию.

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Напомним:

Кабинет министров 30 апреля принял решение направить 3,7 млрд грн Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры.

Мосты Метро и Патона в Киеве требуют немедленного ремонта, который может начаться, как только запустят полноценное движение по Подольскому мосту.

Киев правительство транспорт
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