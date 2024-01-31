В уряді розповіли, коли в Києві можуть розпочати ремонт мостів Патона та Метро

Мости Метро та Патона в Києві потребують негайного ремонту, який може розпочатися, щойно запустять повноцінний рух Подільським мостом.

Про це розповів високопосадовець у Кабінеті міністрів на умовах анонімності в коментарі LIGA.net.

Торік Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури добудувало з’їзди Дарницького мосту на лівому березі, а столична влада побудувала один із лівобережних з'їздів Подільського мосту і будує другий.

"Київ, те, що ми зараз бачимо, активно добудовує Подільсько-Воскресенський міст. Я думаю, щойно вони запустять по ньому нормальний рух, то почнуть закривати мости на капітальний ремонт", – сказав він.

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Джерело видання вважає, що транспортного колапсу через закриття вказаних мостів не буде, бо Подільський міст зможе взяти на себе частину трафіку.

Транспортні експерти також вважають, що колапсу на дорогах не буде – принаймні, коли люди трохи звикнуть до перекриття мостів. Але середня тривалість поїздки збільшиться з умовних 60 хвилин до півтори години. Ситуація погіршить транспортну доступність для мешканців лівого берега.

Один із варіантів – закрити мости для приватного транспорту, а пустити більшу кількість громадського та дозволити курсувати екстреному транспорту, пропонують експерти.

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Нагадуємо:

Суцільна корозія головних елементів, тріщини опор, руйнування бетону - такі критичні пошкодження мостів Патона та Метро виявив лише візуальний огляд, проведений у липні Комісією з перевірки стану мостових споруд.

У грудні повідомлялось, що у Києві можуть частково закрити на ремонт і червону гілку метро, якщо експертиза підтвердить аварійний стан моста Метро.