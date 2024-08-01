Укрзализныце советуют изменить условия тендеров - жалуются банкиры

Антимонопольный комитет порекомендовал Укрзализныце изменить условия тендеров, после жалобы Ассоциации банкиров.

Об этом сообщает председатель АМКУ Павел Кириленко.

Антимонопольный комитет предоставил Укрзализныце обязательные к рассмотрению рекомендации по условиям тендеров после жалобы Ассоциации украинских банков на действия УЗ и ее структурных подразделений.

Речь идет о практике установления УЗ отдельных, не предусмотренных законодательством, условий для участников тендеров.

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В частности, в тендерной документации прописаны требования, согласно которым банковские гарантии могут выдаваться только банками с определенными рейтингами и показателями.

"Эти требования приводят к тому, что из сотни банковских учреждений, которые имеют лицензию Нацбанка на осуществление такой деятельности, только 19 могут участвовать в соответствующих тендерах Укрзализныци", - написал Кириленко.

Сообщается, что Антимонопольный комитет своим решением рекомендовал УЗ пересмотреть эту практику и придерживаться принципов свободной конкуренции и норм конкурентного законодательства.

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В сообщении добавляют, что о рассмотрении этих рекомендаций и принятых мерах Укрзализныця должна сообщить Комитет в 30-дневный срок со дня их получения.

Напомним:

Антимонопольный комитет 25 июля одобрил заявку на покупку французской DVL Telecom украинского оператора lifecell.

Чтобы завершить приобретение украинских цементных заводов, ирландская группа CRH должна передать до 28% акций приобретенной компании "Дикергофф Цемент Украина" независимому инвестору.