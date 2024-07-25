АМКУ назвав умови ірландській групі CRH для купівлі двох цементних заводів України

АМКУ розглядав заяву CRH на концентрацію з вересня 2023 року. Ця угода може стати другою за розміром з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Таке рішення оприлюднено на сайті Антимонопольного комітету України.

Щоб завершити придбання українських цементних заводів, ірландська група CRH повинна передати до 28% акцій придбаної компанії "Дікергофф Цемент Україна" незалежному інвестору.

Щоб завершити угоду CRH має протягом дев’яти місяців передати 25-28% акцій ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" незалежному інвестору. Очікується, що ним стане Європейський банк реконструкції та розвитку.

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Також серед вимог АМКУ до CRH: забезпечити незалежний контроль над заводами, зберегти їхні виробничі потужності, а також гарантувати рівні умови та ринкові ціни для споживачів цементу.

Крім того, ірландська група буде зобов’язана регулярно звітувати АМКУ про обсяги виробництва продукції та постачання її на ринок України.

Економічна правда.

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