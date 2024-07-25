АМКУ назвав умови ірландській групі CRH для купівлі двох цементних заводів України

Щоб завершити угоду CRH має протягом дев’яти місяців передати 25-28% акцій ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" незалежному інвестору. Очікується, що ним стане Європейський банк реконструкції та розвитку.
Також серед вимог АМКУ до CRH: забезпечити незалежний контроль над заводами, зберегти їхні виробничі потужності, а також гарантувати рівні умови та ринкові ціни для споживачів цементу.
Крім того, ірландська група буде зобов’язана регулярно звітувати АМКУ про обсяги виробництва продукції та постачання її на ринок України.
Економічна правда.