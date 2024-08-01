Гендиректор Shell высказался об окончании энергокризиса в Европе

Руководитель британского нефтяного гиганта считает, что энергетический кризис в Европе миновал.

Об этом сообщает Financial Times.

Генеральный директор Shell Ваэль Саван считает, что энергетический кризис в Европе наконец-то закончился.

Руководитель британского нефтяного гиганта отметил, что рыночные цены и волатильность возвращаются к уровню перед полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года.

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"Мы увидели, что в этом квартале в энергетическом комплексе, возможно, больше, чем в любом из предыдущих за последнее время, мы возвращаемся к нормализованным ценам и уровню маржи, которые были до 2022 года", – сказал Саван.

Цены на газ, сырую нефть и электроэнергию снизились и стали более стабильными, добавил он.

"Мы создаем пространство, чтобы иметь больше денег и решать, что мы хотим с ними делать. И мы продолжаем готовить себя к тому, что, я уверен, будет нелинейным, нестабильным энергетическим переходом. Мы стремимся сохранять последовательность не только в хорошие времена, но и в некоторые из более сложных времен", – сказал он.

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Напомним:

Shell сообщила о прибыли во втором квартале в размере $6,3 млрд, что на 19% меньше, чем за предыдущие три месяца, поскольку маржа нефтепереработки и торговля нефтью и газом снизились.

Компания Shell Plc прогнозирует убытки в размере до 2 миллиардов долларов во втором квартале этого года из-за задержки строительства биотопливной фабрики в Нидерландах и проблем с химическим заводом в Сингапуре.