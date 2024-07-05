Shell очікує збитків на 2 мільярди доларів у другом кварталі: яка причина

Компанія Shell Plc прогнозує збитки у розмірі до 2 мільярдів доларів у другому кварталі цього року через затримку будівництва біопаливної фабрики у Нідерландах та проблеми з хімічним заводом у Сінгапурі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg

На початку цього тижня Shell оголосила про тимчасове призупинення будівництва біопаливної фабрики в Роттердамі, що призведе до негрошових збитків після сплати податків у розмірі від 600 мільйонів до 1 мільярда доларів. Затримка пов'язана з необхідністю переглянути стратегію розвитку проекту.

Крім того, Shell очікує додаткових збитків у розмірі від 600 до 800 мільйонів доларів у зв'язку з хімічним заводом у Сінгапурі, який компанія погодилася продати спільній компанії Glencore Plc та PT Chandra Asri Pacific.

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Попри ці труднощі, акції Shell зросли на 0,3% на Лондонській фондовій біржі.

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Фонд держмайна (ФДМУ) планує виставити націоналізовані 49% мережі АЗС Shell в Україні на приватизаційний аукціон - інтерес до купівлі проявляють як українські, так і закордонні нафтові компанії.

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Фонд державного майна завершив процес реєстрації права власності держави на Нафтову компанію "Альянс-Україна".

Економічна правда.