Прибуток Shell в II кварталі знизився до 6,3 мільярда доларів на тлі слабкої торгівлі

Shell повідомила про прибуток у другому кварталі в розмірі $6,3 млрд, що на 19% менше, ніж за попередні три місяці, оскільки маржа нафтопереробки та торгівля нафтою і газом знизилися.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Водночас результати виявилися майже на 25% вищими, ніж роком раніше, що скорочення витрат компанії і підвищення продуктивність приносить свої результати.

Британська компанія також повідомила, що протягом наступних трьох місяців викупить акцій на суму 3,5 млрд доларів, що відповідає темпам викупу акцій у минулому кварталі. Вона залишила дивіденди незмінними на рівні 34 центів на акцію.

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Крім того, у вівторок BP підвищила дивіденди на 10% після того, як повідомила про прибуток у розмірі $2,8 млрд, що перевищив прогнози. Минулого тижня французька TotalEnergies повідомила про падіння прибутку в другому кварталі на 6% через зниження маржі нафтопереробки.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли, після того, як вбивство лідера ХАМАС в Ірані посилило загрозу ескалації війни на Близькому Сході й занепокоєння щодо його впливу на нафту.

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Економічна правда.