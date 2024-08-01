Минагрополитики просит бронь для бизнеса, которые выращивают овощи и фрукты

Отрасли садоводства, овощеводства и картофелеводства на сегодня имеют критическое значение и должны иметь возможность бронирования.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Минагрополитики попросило областные военные администрации пересмотреть критерии бронирования, чтобы такую возможность для своих работников получили предприятия отраслей садоводства, овощеводства и картофелеводства.

"Эти отрасли на сегодня имеют критическое значение для экономики Украины", - подчеркнул директор департамента аграрного развития Игорь Виштак.

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Ранее около 70% продукции овощеводства выращивали на юге Украины. Сегодня часть этого бизнеса уничтожена, некоторые предприятия релокированы, что повлияло на цены на внутреннем рынке.

"Сейчас субъекты хозяйствования обеспечивают отечественный рынок своей продукцией, и мы должны способствовать, чтобы их работники получили бронирование", - сказал Виштак.

Напомним:

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Кабинет министров внес изменения в утвержденный перечень сельскохозяйственной продукции, которая имеет ограниченный срок хранения, и перечень продукции, которая имеет особый режим хранения.

Министерство аграрной политики прогнозирует существенное снижение урожайности поздних культур из-за аномальной жары в июле.