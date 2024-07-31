Капуста, цикорій: уряд розширив список продуктів з обмеженим строком зберігання

Кабінет міністрів вніс зміни до затвердженого переліку сільськогосподарської продукції, яка має обмежений строк зберігання, та переліку продукції, яка має особливий режим зберігання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства агрополітики та продовольства.

Як йдеться в повідомленні, загалом доповнюються переліки живих тварин, товарів м’ясної та рибної продукції, субпродукції, готової та консервованої риби; кондитерські вироби, плоди, горіхи соки плодові та овочеві.

Зокрема, до переліку сільськогосподарської продукції, яка має обмежений строк зберігання додано бджолині матки, капусту головчасту, кольрабі, цвітну, капусту листову; корнішони, салат латук і цикорій (свіжі або охолоджені).

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А до переліку продукції, яка має особливий режим зберігання додано олію ріпакову або гірчичну та їх фракції, філе окремих видів риб, м’ясо заморожене та інше.

Як зазначили в пресслужбі, зміни до переліку фахівці Мінагрополітики розробили у відповідь на численні звернення асоціацій виробників та переробників розширити перелік.

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Економічна правда