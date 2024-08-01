Японские фондовые рынки наблюдают самое большое "бегство" иностранцев
Иностранные инвесторы покидают японские фондовые биржи больше всего за последние 10 месяцев.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что японские акции подверглись значительному оттоку иностранных инвестиций в течение недели, завершившейся 26 июля, поскольку укрепление иены и распродажа мировых акций технологических компаний ухудшили настроения инвесторов.
За неделю иностранные инвесторы продали японских акций на сумму 1,58 триллиона иен (10,53 млрд долл), что является крупнейшим оттоком с 29 сентября 2023 года.
Иностранные инвесторы продали деривативные контракты на сумму около 1,01 триллиона иен, что стало крупнейшей недельной чистой продажей с 6 октября 2023 года. Они также продали наличные акции на сумму около 1,58 триллиона иен.
Средний индекс акций Nikkei снизился на 5,98%.
Сообщается, что несмотря на это иностранцы приобрели долгосрочные японские облигации на сумму около 1,2 млрд иен после 352,7 млрд иен чистой продажи на предыдущей неделе.
Кроме того, японские игроки приобрели иностранных акций на сумму 230,4 миллиарда иен, что стало вторым недельным показателем чистой покупки.
Напомним:
Японии потратила на поддержку иены за последний месяц 5,5 трлн иен (36,6 млрд долл).
Иена упала до самого низкого уровня с 1986 года относительно доллара, сохраняя бдительность валютных рынков относительно любых признаков вмешательства со стороны японских властей, чтобы повысить курс валюты.