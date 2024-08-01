Японские фондовые рынки наблюдают самое большое "бегство" иностранцев

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Иностранные инвесторы покидают японские фондовые биржи больше всего за последние 10 месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что японские акции подверглись значительному оттоку иностранных инвестиций в течение недели, завершившейся 26 июля, поскольку укрепление иены и распродажа мировых акций технологических компаний ухудшили настроения инвесторов.

За неделю иностранные инвесторы продали японских акций на сумму 1,58 триллиона иен (10,53 млрд долл), что является крупнейшим оттоком с 29 сентября 2023 года.

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Иностранные инвесторы продали деривативные контракты на сумму около 1,01 триллиона иен, что стало крупнейшей недельной чистой продажей с 6 октября 2023 года. Они также продали наличные акции на сумму около 1,58 триллиона иен.

Средний индекс акций Nikkei снизился на 5,98%.

Сообщается, что несмотря на это иностранцы приобрели долгосрочные японские облигации на сумму около 1,2 млрд иен после 352,7 млрд иен чистой продажи на предыдущей неделе.

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Кроме того, японские игроки приобрели иностранных акций на сумму 230,4 миллиарда иен, что стало вторым недельным показателем чистой покупки.

Напомним:

Японии потратила на поддержку иены за последний месяц 5,5 трлн иен (36,6 млрд долл).

Иена упала до самого низкого уровня с 1986 года относительно доллара, сохраняя бдительность валютных рынков относительно любых признаков вмешательства со стороны японских властей, чтобы повысить курс валюты.