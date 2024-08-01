В России фиксируют проблемы с YouTube

В России в ночь на четверг 1 августа произошел сбой в работе видеохостинга YouTube: есть проблемы с доступом к сайту и воспроизведением видео.

Источники: издание DW, данные сервисов Downradar, "Сбой.рф".

Проблемы начались около 00:00 по киевскому времени.

Больше всего обращений зафиксировано от жителей Москвы и области, уточняет DW. Кроме того, жалобы поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Новосибирской области.

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В то же время сервис Downradar пишет о жалобах из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Мурманска, Ростова-на-Дону, Твери, Уфы, Челябинска и других региональных центров РФ.

По состоянию на 9 утра жалобы о работе YouTube в России продолжают активно поступать на соответствующие сервисы.

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Напомним:

К концу текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей - уже до 70%.

Замедление Youtube может быть не последней проблемой для россиян, сервис могут заблокировать в России уже в сентябре.

Экономическая правда.