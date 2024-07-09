"Охматдет" восстановим: Зеленский анонсировал еще 300 миллионов на восстановление больницы

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал еще 300 миллионов гривен для восстановления "Охматдета".

Об этом он заявил в своем обращении.

"Охматдет" мы восстановим. С Кабмином я на связи. Есть первое решение - 100 миллионов гривен на поддержку "Охматдета". Будет еще 300 миллионов", - заявил он.

Кроме того, по его словам, будут и другие решения и для Киева, и для городов Днепровщины и Донетчины.

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Напомним:

Фандрейзинговая платформа United24 и monobank закрыли сбор на 250 млн грн для детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Участники инициативы UNITED24 и monobank в поддержку Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" собрали уже 140 млн грн при заявленной целевой сумме 200 млн грн, хотя инициативу объявили только ближе к вечеру в понедельник.

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В результате ракетного удара россиян в Киеве зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", есть погибшие и пострадавшие.

Экономическая правда.