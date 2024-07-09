"Укроборонпром" открыл свое представительство в США
"Укроборонпром" открыл первое иностранное представительство в Вашингтоне, США.
Об этом сообщил Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Мы открыли первое иностранное представительство АО "Укроборонпром" - офис в Вашингтоне, США", - заявил он.
Главная его задача - максимально способствовать реализации совместных украино-американских оборонных проектов. Взаимодействовать с местным бизнесом и госорганами, договариваться о трансфере военных технологий.
Напомним:
АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП) подписало Меморандум о намерениях создать совместное предприятие с американской Amentum Services, Inc - одной из ведущих компаний в сфере глобального проектирования, управления проектами и интеграции решений.
Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине.
Экономическая правда.