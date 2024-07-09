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"Укроборонпром" открыл свое представительство в США

Вторник, 9 июля 2024, 19:18 - Артур Крыжный

"Укроборонпром" открыл первое иностранное представительство в Вашингтоне, США.

Об этом сообщил Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Мы открыли первое иностранное представительство АО "Укроборонпром" - офис в Вашингтоне, США", - заявил он.

Главная его задача - максимально способствовать реализации совместных украино-американских оборонных проектов. Взаимодействовать с местным бизнесом и госорганами, договариваться о трансфере военных технологий.

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Напомним:

АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП) подписало Меморандум о намерениях создать совместное предприятие с американской Amentum Services, Inc - одной из ведущих компаний в сфере глобального проектирования, управления проектами и интеграции решений.

Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине.

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Экономическая правда.

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